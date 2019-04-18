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Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.
29. hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:
19 NİSAN 2019 CUMA

20:30 Kasımpaşa - Bursaspor                  (Yaşar Kemal Uğurlu)

20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

16:00 Trabzonspor - Malatyspor    (Zorbay Küçük)

16:00 Akhisarspor - Antalyaspor    (Bülent Yıldırım)

19:00 Göztepe - BB Erzurumspor   (Cüneyt Çakır)

19:00 Galatasaray - Kayserispor     (Arda Kardeşler)

21 NİSAN 2019 PAZAR

13:30 Ankaragücü – A. Konyaspor  (Koray Gençerler)

16:00 M.Başakşehir – Ç.Rizespor   (Hüseyin Göçek)

19:00 A. Alanyaspor - Fenerbahçe (Suat Arslanboğa)

22 NİSAN 2019 PAZARTESİ

20:00 DG Sivasspor - Beşiktaş                 (Mete Kalkavan)

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