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Spor dostluk, kardeşliktir

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Spor dostluk, kardeşliktir
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K-PET Süper Ligde dördüncü hafta maçında Gençlik Gücü, konuk ettiği Hamitköy’e 4-2 mağlup olurken, maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonunda yaşanan dostluk dikkat çekti.

Sporun dostluk, kardeşlik olduğunun en güzel örneklerinden olan maç sırasında 2 takım taraftarları arasında, rakip takım taraftarları da yer aldı.

Maç sonunda ise Gençlik Gücü yöneticisi Osman Karamanlı, maçı kazanan Hamitköy’ün başkanı Evren Mannaş ve yöneticilerini tebrik ederken, Mannaş da ileriki haftalar için Karamanlı’ya başarılar diledi.

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