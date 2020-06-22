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Spor Dairesi toprak ve fıskiye alacak

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Spor Dairesi Müdürlüğü, saha zeminlerini iyileştirmek için harekete geçerken, futbol sahalarına toprak ve fıskiye alımı için elden teklif kabul edecek

Spor Dairesi toprak ve fıskiye alacak

Spor Dairesi Müdürlüğü, saha zeminlerini iyileştirmek için harekete geçerken, futbol sahalarına toprak ve fıskiye alımı için elden teklif kabul edecek.

Konu ile ilgili olarak Spor Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sahalarına toprak ve fıskiye alımı için elden teklif kabul edecek. Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 22-26 Haziran 2020 (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Detaylı bilgiler, plan-proje biriminden elde edilebilecektir. 

Kapak malzemesi alımı ve taşımacılığı için;

-Toprak+Dere Kumu+Elenmiş hayvan gübresi sırasıyla (2:2:1) oranında homojen hale gelecek şekilde karıştırılıp hazırlanmalıdır.

-Verilecek fiyatlar tüm bölgeler için ayrı ayrı yazılıp taşımacılık fiyata dahil olacak şekilde hazırlanmalıdır.

-Hayvan gübresi en az bir yıl bekletilmiş ve küçükbaş hayvan gübresi olmalıdır.

-Karışımda kullanılacak kum, tuzsuz dere kumu olmalıdır.

-Kullanılacak malzemenin uygunluğu, yapılacak laboratuar analiz sonuçlarına göre değerlendirilecektir.

Fıskiye alımı için;

-Sahaların sulanması için elden teklifle alınacak olan fıskiyelerin, Hunter İ 25 marka Pup Up yağmurlayıcı özellikte olanı tercih edilecektir.

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