Sponsorluk yasası gündemde

Futbol Kulüpleri Birliği başkanı Arslan Bıçaklı ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Dairesini ziyaret ederek daire müdürü Alkan Değirmencioğlu ile görüştü.

Ziyarette sponsorluk yasasının yeniden ele alınması ve bu konuda atılması gereken adımlar irdelenirken, bu konunun ivedilikle çözümü için fikir birliğine varıldı. Ziyarette ayrıca devlet katkılarının geleceği konusu ve atılması gereken adımlar da görüşülürken, Futbol Kulüpleri birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, kulüplerin yaşadığı diğer sıkıntıları da daire müdürü Alkan Değirmencioğlu’na aktardı. Bu arada devletin her yıl kulüplere verdiği katkı payının ilk diliminin de bu hafta içerisinde ödeneceği açıklandı.