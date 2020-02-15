Sponsorluk Yasası getirilmeli

Yenicami yönetimi, futbola verilen devlet katkısına yapılan eleştirileri kınadığını açıklarken,KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’na desteklerimizi belirtti. Açıklamada futbolun sıkıntılı günler geçiren ülke ekonomisine ek nakit döngüsü sağladığını belirtilirken, sponsorluk yasasının getirilmesine vurgu yapıldı

Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami Ağdelen Kulübü yönetim kurulu, son günlerde futbola verilen devlet katkısına yapılan eleştirileri kınadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada sosyal açından değerlendirildiği zaman ülke gençliğine bu denli sahip çıkan bir ailenin biraz acımasız olarak eleştirildiğinin doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca devletin ülke futboluna aktarmış olduğu bütçeyi eleştirmek yerine bu bütçenin ülke ekonomisine nasıl daha faydalı olacağının konuşulması gerektiğinin altı çizildi. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;

“Yenicami AK Yönetim Kurulu olarak, son günlerde devletin futbola ayırmış olduğu bütçe üzerinden ülkemizin futbol ailesine yapılan eleştirileri kınadığımızı belirtmek isteriz. Daha önce KTFF Başkanı Sn. Sertoğlu’nun da açıklamış olduğu üzere ülke futbolumuz yaklaşık 4.500 gencimize kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve spor yapma imkanı bulunmaktadır. Sosyal açıdan değerlendirildiği zaman ülke gençliğine bu denli sahip çıkan bir ailenin bu şekilde ve biraz da acımasız olarak eleştirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca, futbolun ülkemizdeki sosyal hayata olan etkisinin yanı sıra ülke ekonomimize olan katkılarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sn. Sertoğlu’nun belirtmiş olduğu üzere ülke futbolumuz 19 bin sporcuya, 451 hakeme ve 98 gözlemciye ek gelir imkanı sunmakta ve bu da sıkıntılı günler geçiren ülke ekonomimizde ek nakit döngüsü sağlamaktadır. Ayrıca, 98 aktif futbol takımımız sezon içerisinde yaptıkları harcamalarla ülke ekonomimize katkılarını sürdürmektedirler. Ülke futbolunun bu denli katkıları ortada iken devletin ülke futboluna aktarmış olduğu bütçeyi eleştirmek yerine bu bütçenin ülke ekonomisine nasıl daha faydalı olacağını konuşmamız gerektiği düşüncesindeyiz.

Ülkemizde daha önce gündeme gelmiş olan Sponsorluk Yasası ile ülke futbolumuzda dönen bu bütçelerin ülke ekonomisine ek katkılar sağlayacağı inancındayız. Sponsorluk Yasası ile birlikte gerek kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekse de ülke futboluna daha fazla bağış ve yardımın yönelerek ülke ekonomisinin daha ileriye taşınabileceği görüşündeyiz. Tekrardan, Yenicami AK Yönetim Kurulu olarak ülke futbolumuza yönelik yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu ve bu bağlamda KTFF Başkanı Sn. Sertoğlu’na desteklerimizi belirtiriz. Hem futbolumuzun hem de ülke ekonomimizin gelişimini desteklemek adına bahsi geçen eleştirilere odaklanmak yerine Sponsorluk Yasası gibi gelişimi tetikleyici unsurlara odaklanmamız gerektiğini düşünmekteyiz.”