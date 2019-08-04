Sponsora forma hediye ettiler

KKTCELL Kadınlar Liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı, maç ve şampiyonluk formalarına sponsor olan Halken İnşaat yetkililerine şampiyonluk forması hediye etti

Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen KKTCELL Kadınlar Liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı, maç ve şampiyonluk formalarına sponsor olan Halken İnşaat’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan, takım yöneticileri Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve bazı futbolcular katıldı.

Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu kabulde yaptığı konuşmada sporun her branşına imkanlar dahilinde katkı koymaya ve destek olmaya özen gösterdiklerini belirterek, kadın futbolunda önemli işler yaparak şampiyon olan Mağusa Spor Akademisinin başarısında emeği geçen tüm ekibi tebrik ederek kutlarken, desteklerinin de süreceğini belirtti.

Olgu Umuroğlu, ülke futbolunda kadın futbolunun yer almasının önemine dikkat çekerek, gelecek yıllarda takım sayılarının artması ile birlikte kalitenin de yükseleceğine inancının tam olduğunu belirterek, Halken İnşaat olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, sezon boyunca ligde mücadele eden takımlarına katkı koyan sponsorlardan Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu, Sercan Erozan ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Başkanı Ahmet Ogan, ülkede ağırlaşan ekonomik yapı içerisinde spora katkı koyan sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Halken İnşaat direktörlerinden Olgu Umuroğlu, Sercan Erozan ve çalışanlarının Mağusa Spor Akademisine olan güvenlerini boşa çıkarmadıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

KKTCELL Kadınlar liginde 2018-2019 futbol sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı kupa töreninde giydikleri şampiyonluk formlarında şampiyonluk kupası motifinin yer aldığı ve üzerinde “Yetenek Seni Şöhret Yapar, Karakter ise Efsane” yazılı formayı sponsor Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu’na futbolcular tarafından takdim edildi.