 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
8 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
21 0
 
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
6 0
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
417 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
16 0
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
14 0
24 0
banner82

Sponsora forma hediye ettiler

banner27

KKTCELL Kadınlar Liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı, maç ve şampiyonluk formalarına sponsor olan Halken İnşaat yetkililerine şampiyonluk forması hediye etti

Sponsora forma hediye ettiler
banner267

Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen KKTCELL Kadınlar Liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı, maç ve şampiyonluk formalarına sponsor olan Halken İnşaat’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan, takım yöneticileri Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve bazı futbolcular katıldı.

Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu kabulde yaptığı konuşmada sporun her branşına imkanlar dahilinde katkı koymaya ve destek olmaya özen gösterdiklerini belirterek, kadın futbolunda önemli işler yaparak şampiyon olan Mağusa Spor Akademisinin başarısında emeği geçen tüm ekibi tebrik ederek kutlarken, desteklerinin de süreceğini belirtti.

Olgu Umuroğlu, ülke futbolunda kadın futbolunun yer almasının önemine dikkat çekerek, gelecek yıllarda takım sayılarının artması ile birlikte kalitenin de yükseleceğine inancının tam olduğunu belirterek, Halken İnşaat olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya da devam edeceklerini söyledi.  

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, sezon boyunca ligde mücadele eden takımlarına katkı koyan sponsorlardan Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu, Sercan Erozan ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Başkanı Ahmet Ogan, ülkede ağırlaşan ekonomik yapı içerisinde spora katkı koyan sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Halken İnşaat direktörlerinden Olgu Umuroğlu, Sercan Erozan ve çalışanlarının Mağusa Spor Akademisine olan güvenlerini boşa çıkarmadıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

KKTCELL Kadınlar liginde 2018-2019 futbol sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı kupa töreninde giydikleri şampiyonluk formlarında şampiyonluk kupası motifinin yer aldığı ve üzerinde “Yetenek Seni Şöhret Yapar, Karakter ise Efsane” yazılı formayı sponsor Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu’na futbolcular tarafından takdim edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.