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Sözleşmede sürpriz opsiyon

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Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'nin sözleşmesinde, geri çağırma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Brighton teknik direktörü Graham Potter, golcü oyuncuyu devre arasında geri çağırabileceğini söyledi

Sözleşmede sürpriz opsiyon
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Galatasaray’ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone’nin sözleşmesinde, sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyu İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter gündeme getirdi.

Deneyimli teknik adam, “Andone’nin, Galatasaray’a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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