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Sözleşme imzalanmayan yabancı futbolcular serbest kalacak

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KTFF kulüplerin denemek için getirdikleri futbolcular ile sözleşme imzalamaması veya bildirilmemesi durumunda ilgili futbolcuların serbest kalacağını duyurdu

Sözleşme imzalanmayan yabancı futbolcular serbest kalacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu’nda Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular için tüm kulüplerin lisans çıkaracağı ve daha önce kadrolarında bulunan, yeni sezonda vize işlemi yapacağı yabancı futbolcular için Yabancı Uyruklu Bildirim Formlarını(FORM 18) en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne bildirmesi gerektiğini duyurdu.

Kulüplerin daha önce lisanslı olup ve/veya adaya denemek için getirdikleri futbolcuları ile herhangi bir sözleşme imzalamaması veya 17 Eylül 2018 Pazartesi günü bildirilmemesi durumunda ilgili futbolcuların serbest kalacağının tüm kulüplere bildirilmesine karar verdi. Kulüpler, Yabancı Futbolcu Transferi'ni daha önce duyurulduğu gibi 2 Ekim 2018 Salı gününe kadar yapabilecek. KTFF ayrıca kulüplerin İlk Defa (Filiz) Lisans Çıkarma (FORM 8), İki Yıl Oynamayan Futbolcu Lisans Müracaatı (FORM 7), Futbolcu Lisans Yenileme (Vize) (FORM 2), KTFF Liglerine Katılım, Kulüp Tanıtma Kartı Çıkarma Beyannamesi (FORM 11), Kulüp Tescil Taahhütnamesi ve İmza Sirküleri Beyannamesi (FORM 10) işlemlerini de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırmak zorunda olduğu belirtildi.

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