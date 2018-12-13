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Soydan’a 70 gün ceza

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BTM'de ağır cezalar başlarken, hakeme saldıran Tatlısu yöneticisi İbrahim Soydan’a, hakeme saldırdığı için 70 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

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Soydan’a 70 gün ceza
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 2.haftada oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. Ağır cezaların erken başladığı BTM 1. Lig'de Tatlısu yöneticisi İbrahim Soydan’a, hakeme saldırdığı için 70 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. BTM 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 3 futbolcu ceza alırken, 1 de yönetici hak mahrumiyeti cezası aldı.

 BTM Kurulu Kararları

"Attila Topaloğlu Stadı’nda oynanan Yılmazköy Spor Kulübü – Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü maçının, 90. dakikasında teknik alan ihlali nedeniyle oyun alanı dışına gönderilen Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü yöneticisi İbrahim Soydan’a, hakeme saldırdığı için 70 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

 KIRMIZI KART CEZALARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

SERDARLI GB

EFE EFEOĞLU

1 MAÇ

DENİZLİ SK

SALİH ÖZDOĞANOĞLU

1 MAÇ

YILMAZKÖY SK

HÜSEYİN NAZLI

1 MAÇ
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