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Sörloth İtalyan devlerinin radarında

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Alexander Sörloth, İtalyan kulüplerinin takibinde. İngiliz basını, Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu için Napoli ve Milan’ın nabız yoklayacağını iddia etti

Sörloth İtalyan devlerinin radarında

Trabzonspor’da iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth, birçok kulübün dikkatini çekti. İngiliz basınının iddiasına göre Norveçli golcü için İtalyan kulüpleri sıraya girmiş durumda.

Napoli ve Milan, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle hücum hattından istediği verimi alamayan Milano ekibinin, Sörloth ile bu sorunu çözmeyi planladığı belirtildi.

Norveçli forvet, sezon başında CrystalPalace’tan 2 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor’a gelmişti.

Bordo mavililerle 39 resmi maça çıkan Sorloth, 25 gol kaydetti.

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