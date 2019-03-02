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Sonucu penaltılar belirledi

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Yalova ile Yonpaş Dumlupınar, ilk devrede attıkları penaltı golleriyle 1-1 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar

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Sonucu penaltılar belirledi

K-PET Birinci Ligde Yalova ile Yonpaş Dumlupınar, ilk devrede attıkları penaltı golleriyle 1-1 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar. Yalova evinde puan kaybederek zirve yarışında yara alırken, Yonpaş Dumlupınar zorlu deplasmandan puan almasına sevindi.

Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçın 21. dakikasında Yonpaş Dumlupınar, Hüseyin Kayalılar’ın penaltı golüyle deplasmanda öne geçti. 0-1

Yalova’nın bu gole cevabı gecikmezken, 24’te kazanılan penaltıyı Mahmut İneci gole çevirdi. 1-1

İlk devre bu skorla sona ererken, gerek Yalova gerekse de Yonpaş Dumlupınar’ın ikinci devredeki çabaları skoru değiştirmeye yeterli olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

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