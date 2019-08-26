Sönmezler: Kulübünüze sahip çıkın

K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Görneç'in Fahri başkanı denetyimli spor adamı Musa Sönmezler, Görneç halkına çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkmalarını istedi.

Musa Sönmezler'in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Görneçliler olarak öncelikle kulübe daha fazla sahip çıkacaksınız. Sahip çıkılır, kulübe ve Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kuruluna destek verilirse, başarı gelecektir.

Bu konuda köyden biraz şikayetçiyim ama bunu aşacağımıza ve başarılı olacağımıza inanırım. Ben genç ve yetenekli takımımızın ligde başarılı olacağına da inanırım."