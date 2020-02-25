Sonalp’ın golleri Alayköy için

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Alayköy ise sezona Alparslan Türkkal yönetiminde hazırlanıyor. Alparslan Türkkal yönetiminde iddialı olmayı hedefleyen Alayköy, transferler için de girişimler yaparken, Tatlısu’dan forvet Sonalp Kande’yi tansfer etti. Kiralık olarak Alayköy’e transfer olan kula forvet Sonalp Kande, gollerini Alayköy için atacak.

Alayköy BTM 2. Lig 5. Grupta, Ağırdağ Boğaz, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek. Alayköy ilk haftada ise Ağırdağ Boğaz ile karşılaşacak.