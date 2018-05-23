Son yolcu, Yalova oldu

K-Pet Süper Lig play-out son maçları onanırken, yapılan mücadelelerde Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1, Yalova da Genlik Gücü’nü 3-2’lik skorla yendi. Alınan sonuçların ardından Yalova play-out sıralamasını son sırada tamamlayarak, Ozanköy ile Yeniboğaziçi’nden sonra kümeden düşen üçüncü takım oldu. Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü ve Genlik Gücü, ligde kalmayı başardılar.

K-Pet Süper Lig Play-out 3. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Mağusa Türk Gücü - Gençler Birliği, 1-2

Gençlik Gücü - Yalova, 2-3

Play-out puan durumu

Gençler Birliği, 23

Mağusa Türk Gücü, 22

Gençlik Gücü, 21

Yalova, 20