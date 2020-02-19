Son toplantı Lefkoşa’da

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncüsü yapılıyor.

Bölgesel toplantıların ilki Mağusa-İskele bölgesi, ikincisi Güzelyurt bölgesi, üçüncüsü Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirilmişti. Sonuncutoplantı Lefkoşa bölgesi antrenörlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.Bu akşam saat 19:00’da dernek lokalinde gerçekleştirilecek olan toplantıya dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, son toplantı sonrasında kayıt altına alınan tüm detayları toparlayarak sonuç bildirgesi hazırlayacak.