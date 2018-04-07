Son sözü GG söyledi

İki takımın da 3 puan arzuladığı karşılaşmada iki kez mağlup duruma düşen maçta son sözü söyleyen takım olan Gençlik Gücü, Ndue ve Debola’nın yıldızlaştığı maçın son dakikasında bulduğu golle karşılaşmayı 5-4’lük skorla kazanıp 3 puanın sahibi oldu

STAD: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Hüseyin Özaşık, Fatih Bardakçıoğlu.

GENÇLİK GÜCÜ: Mehmet Kanat, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Gökhan Özer (Yusuf Palaz), Uğur Sönmez, Ndue Mujeci, Hüseyin Taşçı, Agit Altan (Sezgin Dağ), Debola Daniel Ogun Seye, Mariaya Bara Mamadou (Orhan Çokbekler), Ahmet Can Tokmak.

YALOVA: İrfan Özbay, Hasip Uluhan (Ali Karayel), Mahmut İneci, Çağan Ayatay, Cemal Yaşinses, Uche Sunday, Selçuk Dilik, Buğra Barın (Ediz Sökmez), Batshi Patrick, Ali Azauz, Mithat Küçükakaçalı.

GOLLER: Dk:27 ve dk:90 Ndue Mujeci, dk:31 Mariaya Bara Mamadou (Penaltıdan), dk:37 ve dk:47 Debola Daniel Ogun Seye (Gençlik Gücü); Dk:9 Mithat Küçükakaçalı, dk:21 Buğra Barın (Penaltıdan), dk:45+1 Batshi Patrick, dk:45+2 Uche Sunday (Yalova).

KIRMIZI KART: Dk:54 Ferhat Oğlak (Gençlik Gücü).

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki takım Gençlik Gücü ve Yalova’nın 26’ncı hafta mücadelesini ev sahibi Gençlik Gücü 5-4’lük skorla kazanan taraf oldu.

9’uncu dakikada, Yalova’nın sağdan kullandığı köşe atışı sonrasında Gençlik Gücü kalesi önünde karambol oluştu, Mithat Küçükakaçalı kafa ile topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:0 – Yalova:1.

21’inci dakikada, soldan Gençlik Gücü ceza sahasına giren Mithat Küçükakaçalı’ya Hüseyin Taşçı’nın yaptığı hareketi orta hakem Mehmet Sezener penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını Buğra Barın gole çevirdi, Gençlik Gücü:0 – Yalova:2.

27’nci dakikada, sağdan Debola Daniel Ogun Seye ile gelişen Gençlik Gücü atağında bu futbolcunu ceza sahasına gönderdiği topa Ndue Mujeci vuramadı. Dönen topu Ahmet Can Tokmak yeniden gönderince bu kez Ndue Mujeci topu ağlara göndermeyi başardı, Gençlik Gücü:1 – Yalova:2.

31’inci dakikada, soldan Yalova ceza sahasına giren Debola Daniel Ogun Seye Mahmut İneci tarafından düşürülünce orta hakem Mehmet Sezener bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını bu kez Mariaya Bara Mamadou gole çevirdi, Gençlik Gücü:2 – Yalova:2.

37’nci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Ndue Mujeci’nin ortaladığı topu Debola Daniel Ogun Seye kafa ile ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:3 – Yalova:2.

41’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin kaleye gönderdiği topa ofsayt durumundaki arkadaşı Mariaya Bara Mamadou göğsü ile dokununca gol geçerlilik kazanmadı.

45+1’inci dakikada, soldan gelişen Yalova atağında Ali Azauz’un son çizgiden kestiği topu Batshi Patrcik ağlara gönderdi ve skor dengelendi, Gençlik Gücü:3 – Yalova:3.

45+2’nci dakikada, Yalova’nın 20 metreden kazandığı serbest vuruşu Uche Sunday direkt kaleye kullandı, top kaleci Mehmet Kanat’ın kolları arasından ağlara gidince ilk yarının skoru Gençlik Gücü:3 – Yalova:4 olarak belirlendi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Gençlik Gücü oldu.

47’inci dakikada, kendi çabalarıyla ceza sahasının önüne geldiği anda sert vuran Ndue Mujeci’nin şutunda top kaleci İrfan Özbay’dan döndü, dönen topu Debola Daniel Ogun Seye gole çevirdi, Gençlik Gücü:4 – Yalova:4.

54’üncü dakikada, hakeme itirazları nedeniyle yedek kulübesindeki Ferhat Oğlak kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

84’üncü dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Ndue Mujeci topu boş pozisyondaki Debola Daniel Ogun Seye’ye verme yerine kaleye vurmayı deneyince top yandan dışarı çıktı ve takımını mutlak bit golden etti.

90’ıncı dakikada, Gençlik Gücü savunmasının çıkarttığı uzun topla buluşan Debola Daniel Ogun Seye’nin soldan arka direğe ortaladığı topu Ahmet Can Tokmak geri kesti, Ndue Mujeci gelişine güzel bir vuruşla takımını galibiyete yükselten gole imzasını attı, Gençlik Gücü:5 – Yalova:4.

Bitiş düdüğü ile iki takım oyuncuları arasında çıkan elektriklenme büyümeden, futbolcular yönetici ve güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirildi. Bu skorla Gençlik Gücü puanlarını 32’ye yükseltirken, konuk takım Yalova 22 puanda kaldı.