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Son sözü Başakşehir söyledi

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının önemli maçında lider Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi

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Son sözü Başakşehir söyledi
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Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı (Dk. 15 Attamah), Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 87 Adebayor), Arda Turan (Dk. 77 Napoleoni), Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 70 Valbuena-Dk. 85 Frey), Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Eljif Elmas (Dk. 46 Mehmet Ekici), Soldado

Goller: Dk. 19 Robinho, Dk. 83 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 73 Soldado (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kritik maçında lider Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Sarı-lacivertli ekip ise 4 hafta sonra mağlup oldu.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Medipol Başakşehir, Robinho'nun 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe, 72. dakikada Soldado ile eşitliği yakaladı: 1-1 İkinci yarıda oyuna giren Stefano Napoleoni, 83. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir kritik maçtan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 57'ye çıkaran lider Başakşehir, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

4 hafta sonra mağlup olan sarı-lacivertli ekip ise 28 puanda kaldı ve art sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

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