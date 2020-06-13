Son hazırlık maçları oynanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.
K-PET Süper Lig veK-PET Birinci Lig ekipleri son hazırlık maçlarını oynayarak kalan 8 maça en iyi şekilde girmeyi hedefliyorlar.
Oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Hamitköy – YAK: 1-2
DTB – GHE: 1 – 3
Göçmenköy – Yalova: 4 – 0
Esentepe – GB: 2-3
Düzkaya – Mesarya: 1 – 5
BÜY – GG: 0 – 0
Cihangir - Dörtyol: 2 - 2
Görneç - Çayönü: 6 - 1
Lefke - Binatlı: 3 - 2
Dumlupınar - Kaymaklı: 3 – 0