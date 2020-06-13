Son hazırlık maçları oynanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

K-PET Süper Lig veK-PET Birinci Lig ekipleri son hazırlık maçlarını oynayarak kalan 8 maça en iyi şekilde girmeyi hedefliyorlar.

Oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Hamitköy – YAK: 1-2

DTB – GHE: 1 – 3

Göçmenköy – Yalova: 4 – 0

Esentepe – GB: 2-3

Düzkaya – Mesarya: 1 – 5

BÜY – GG: 0 – 0

Cihangir - Dörtyol: 2 - 2

Görneç - Çayönü: 6 - 1

Lefke - Binatlı: 3 - 2

Dumlupınar - Kaymaklı: 3 – 0