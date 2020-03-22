Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'deki nefes kesen şampiyonluk yarışı ile ilgili konuştu. Falcao, ''Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.'' dedi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Falcao, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ''Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet halinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.'' ifadelerini kullandı.

Falcao, ‘’Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu, sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar.'' dedi.

Yıldız futbolcu, Ronaldo ve Messi ile ilgili ’'Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. İkisi de, döneminin en iyisi unvanına layık.’’ yorumunu yaptı.

Atletico Madrid ve Porto dönemi

''Bence oyuncu grubumuzun mantalitesi çok kuvvetliydi. Hırslı ve ateşli bir oyuncu grubuydu. Her oyuncu potansiyelini ve gücünü gösterme niyetindeydi. Serbest bir ortamda çalışıyorduk. Bu da iyi çalışmamı sağlıyordu. O yüzden, birçok başarıya eriştik. Şunu söyleyebilirim ki, kariyerimin bu iki bölümü benim için çok güzel geçti.''

Falcao, Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdığını ve Atletico Madrid döneminde Arda Turan'dan kulüp tarihi hakkında bilgi edindiğini söyledi.

''Çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi''

''Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray, ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi. Hem bireysel hem takım anlamında. İyi sonuçlar bu aralarda geldi çünkü gerçekten birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyuyorduk. Bence çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi. Sezon başında birçok isim transfer döneminin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır.''

Derbi yorumu

"Arjantin’de River-Boca derbisini yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe’yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi."

''Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz''

‘’Kendimi geliştirmeye devam etmek için zamanım var. Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu. Takım olarak her maç üzerine daha fazlasını koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz. Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz.’'

Süper Lig yorumu

''Gerçekten çok yarışmacı bir organizasyon. Her ekip çok enteresan oyunculara sahip. Bana göre ülke için de çok önemli. Türkiye, futbol için çok tutkulu insanlardan oluşan büyük bir ülke. Türk Milli Takımı da, Türklerin bu anlayışını ortaya koyuyor. Fazla sayıda yabancının gelmesi de rekabeti ve şampiyon takımların vizyonunu geliştiriyor. Bu sayede milli takım da ülke için önemini koruyor.''