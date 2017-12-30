Son haftanın kârlısı Gönyeli

K-Pet Birinci Ligi’nin son hafta mücadeleleri sonunda haftanın kârlısı lider Gönyeli oldu. En yakın takipçisi Esentepe’nin ve zirvenin iddialı ekibi Dumlupınar’ın berabere kalmasından yararlanan Gönyeli, puan farkını açtı

K-Pet Birinci Ligi’nin son hafta mücadeleleri sonunda haftanın kârlısı lider Gönyeli oldu. En yakın takipçisi Esentepe’nin ve zirvenin iddialı ekibi Dumlupınar’ın berabere kalmasından yararlanan Gönyeli, puan farkını açtı.

Zirvenin diğer iddialı ekibi Hamitköy’ün Göçmenköy ile oynayacağı maç ise Göçmenköy futbolcu Beytu’nun geçirdiği trafik kazası nedeniyle daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Gönyeli kazanmayı hatırladı

K-PET Birinci Lig’de 4 haftalık düşüşten sonra Girne Halk Evi karşısında zorlanmasına rağmen 2-1 galip gelmeyi başaran lider Gönyeli kazanmayı hatırladı.

İbrahim ve Sabri ile goller bulan Gönyeli karşısında Girne Halk Evi’ne Şenol’un golü yeterli olmadı. Girne Halk Evi kalecisi Athos’un, Kadir’in penaltısını kurtardığı maçta Gönyeli yöneticisi İsmail Mıstıkoğlu, hakem tarafından oyun alanından atıldı. Gönyeli futbolcuları maçtan sonra ise galibiyeti, taraftarları ile kutladılar.

Bağcıl çıkışını sürdürdü

Lapta konuk ettiği Bağcıl karşısında 1-0 mağlup oldu. Baştan son karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmayı kazanan Bağcıl çıkışını sürdürdü.

ki takımın da gol yollarında etkisiz kaldığı ve dengeli geçen maçın 86. dakikasında Bilal Çeri topu filelere göndererek Bostancı Bağcıl’ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 87. dakikada ise Lapta’dan Mustafa Yaşar kırmızı kart gördü.

Çanakkale canı için kazandı

Çanakkale, Değirmenlik’i farklı mağlup ederek, düşme hattından çıkıp, play out hattında ilk devreyi tamamlamayı başardı. Çanakkale’nin gollerini Uvanç, Yunus ve Burak kaydetti.

K-Pet Birinci Lig’de diğer maçlarda Esentepe, düşme hattındaki Doğancı ile golsüz berabere kalarak çıkışını sonlandırdı. Mormenekşe ise birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta sonuncu Kaya Mehmetçik, 1-0 mağlup etti. Mehmetçik maçta 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maraş ise Görneç karşısında deplasmanda 3-2 galip gelerek, zirve yarışını sürdürdü.

