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Son hafta Perşembe akşamı başlayacak

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K-Pet Ligler'inde heyecan, lider Yenicami'nin Perşembe akşamki maçıyla başlayacak. Cumartesi günü tamamlanacak olan son haftada Pazar maçı olmayacak. K-Pet 1.Lig maçlarının tümü Cumartesi oynanacak

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Son hafta Perşembe akşamı başlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi'nde haftanın programını açıkladı.

İlk devrenin son maçlarının oynanacağı K-Pet Ligler'inde heyecan, lider Yenicami'nin Perşembe akşamki maçıyla başlayacak. Cumartesi günü tamamlanacak olan ve Pazar maçının olmayacağı 15. haftanın ilk 3 maçı gece oynanacak. K-Pet 1.Lig maçlarının tümü ise 29 Aralık Cumartesi, Saat14:00'te oynanacak.

K-Pet Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

27 Aralık Perşembe, Saat 18:30

YAK - TOL, Atatürk Stadı

28 Aralık Cuma, Saat 18:30

DTB - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

BÜY - MA Yeşilova, Üner Berkalp Stadı

29 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

MTG - Küçük Kaymaklı, Canbulat Stadı

Esentepe - Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı

GHE - Binatlı, Mete Adanır Stadı

Cihangir - Lefke, Cihangir Stadı

GG - Gönyeli, Şht Ruso Stadı

K-Pet 1.Lig'de haftanın programı şöyle:

29 Aralık Cumartesi, Saat14:00

Ozanköy - Yeni Boğaziçi, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova - Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı

Göçmenköy - Çanakkale, Göçmenköy Stadı

Akova - Doğancı, Eray Vudalı Stadı

Değirmenlik - Maraş, Sadık Cemil Stadı

Karşıyaka - Mormenekşe, Cemal Şahdur Stadı

Mesarya - Düzkaya, Hasan Bardakko Stadı

Yonpaş Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı

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