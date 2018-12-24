Son hafta Perşembe akşamı başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi'nde haftanın programını açıkladı.
İlk devrenin son maçlarının oynanacağı K-Pet Ligler'inde heyecan, lider Yenicami'nin Perşembe akşamki maçıyla başlayacak. Cumartesi günü tamamlanacak olan ve Pazar maçının olmayacağı 15. haftanın ilk 3 maçı gece oynanacak. K-Pet 1.Lig maçlarının tümü ise 29 Aralık Cumartesi, Saat14:00'te oynanacak.
K-Pet Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
27 Aralık Perşembe, Saat 18:30
YAK - TOL, Atatürk Stadı
28 Aralık Cuma, Saat 18:30
DTB - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı
BÜY - MA Yeşilova, Üner Berkalp Stadı
29 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
MTG - Küçük Kaymaklı, Canbulat Stadı
Esentepe - Gençler Birliği, Erdal Barut Stadı
GHE - Binatlı, Mete Adanır Stadı
Cihangir - Lefke, Cihangir Stadı
GG - Gönyeli, Şht Ruso Stadı
K-Pet 1.Lig'de haftanın programı şöyle:
29 Aralık Cumartesi, Saat14:00
Ozanköy - Yeni Boğaziçi, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova - Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı
Göçmenköy - Çanakkale, Göçmenköy Stadı
Akova - Doğancı, Eray Vudalı Stadı
Değirmenlik - Maraş, Sadık Cemil Stadı
Karşıyaka - Mormenekşe, Cemal Şahdur Stadı
Mesarya - Düzkaya, Hasan Bardakko Stadı
Yonpaş Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı