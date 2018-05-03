Son hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Ligler’inde son haftada görev yapacak olan hakemleri açıkladı. K-Pet Süper Lig kritik maçlara tecrübeli hakemleri atayan Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Birinci Lig’deki kritik maçlarda da tecrübeli hakemleri tercih etti.

Son hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Mayıs Cuma:

K-Pet Süper Lig

Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği (Kerem Eran)

5 Mayıs Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Yenicami (Osman Özpaşa)

Saat 16.30 Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yeni Boğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 16.30 Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-K. Kaymaklı (Evren Karademir)

Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Ozanköy (Mustafa Öztugay)

Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Cihangir(Hakan Muhtaroğlu)

Saat 16.30 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yalova (Fehim Dayı)

Saat 16.30 İskele Cumhuriyet Stadı: GençlerBirliği-Binatlı(Hüseyin Özkan)

6 Mayıs Pazar:

K-Pet Birinci Lig

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Gönyeli (Ali Özer)

Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Esentepe (Serkan Durmaz)

Saat 16.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Lapta(Turgay Misk)

Saat 16.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Mormenekşe (Osman Küçük)

Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy(Serhan Şimşek)

Saat 16.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Dumlupınar (Mehmet Malek)

Saat 16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:Değirmenlik-Çanakkale (Mehmet Sezener)

Saat 16.30 Maraş Stadı: Maraş-Görneç (Serdar Bilgimer)