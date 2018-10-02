Son gün transferleri yapıldı

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri için belirlenen kiralık transfer ve yabancı futbolcu transfer dönemi dün tamamlanırken, takımların kadroları şekillendi

Futbolda 2018 – 2019 Sezonu K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri için belirlenen kiralık transfer ve yabancı futbolcu transfer dönemi dün tamamlandı.

1 Temmuz’da başlayarak, 20 Ağustos’ta tamamlanan K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig, bonservisli transfer dönemi sonrasında kiralık transfer ve yabancı futbolcu transferleri dün mesai bitimi ile birlikte tamamlandı.

Birçok kulüp dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda hareketli saatler yaşarken, son gün transferleri ile kadrosunu güçlendirdi. K-PET Süper Lig’den özellikle Türk Ocağı Limasol, Esentepe ile Gençler Birliği, K-PET Birinci Lig’den ise Dumlupınar önemli transferler gerçekleştirdiler. Dumlupınar, Türkiyeli futbolcu hakkını da dün kullandı.

Esentepe, Mehmet Çil ile Mahmut'u alırken, Gençler Birliği, 3 yabancısını da değişti. Türk Ocağı, Turgut Kaan Çoban'ı alırken, GHE, Mustafa Avcı'yı kadrosuna kattı. Küçük Kaymaklı, Osman Şanverdi ve Ousmane Keita transferleriyle kadrosunu takviye etti. Baf Ülkü Yurdu Mehmet Göktaş'a imza attırdı. Dumlupınar, Hamitköy'den Ender'e imza attırdı.

Futbolda ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 21 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.