banner107
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
82 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
14 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
111 0
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları
15 0
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
309 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
129 0
Kartal yüksek irtifada
Kartal yüksek irtifada
146 0
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
31 0
banner82
banner147

Son gün transferleri yapıldı

banner27

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri için belirlenen kiralık transfer ve yabancı futbolcu transfer dönemi dün tamamlanırken, takımların kadroları şekillendi

Son gün transferleri yapıldı
banner192

Futbolda 2018 – 2019 Sezonu K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri için belirlenen kiralık transfer ve yabancı futbolcu transfer dönemi dün tamamlandı.

1 Temmuz’da başlayarak, 20 Ağustos’ta tamamlanan K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig, bonservisli transfer dönemi sonrasında kiralık transfer ve yabancı futbolcu transferleri dün mesai bitimi ile birlikte tamamlandı.

Birçok kulüp dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda hareketli saatler yaşarken, son gün transferleri ile kadrosunu güçlendirdi. K-PET Süper Lig’den özellikle Türk Ocağı Limasol, Esentepe ile Gençler Birliği, K-PET Birinci Lig’den ise Dumlupınar önemli transferler gerçekleştirdiler. Dumlupınar, Türkiyeli futbolcu hakkını da dün kullandı.

Esentepe, Mehmet Çil ile Mahmut'u alırken, Gençler Birliği, 3 yabancısını da değişti. Türk Ocağı, Turgut Kaan Çoban'ı alırken, GHE, Mustafa Avcı'yı kadrosuna kattı. Küçük Kaymaklı, Osman Şanverdi ve Ousmane Keita transferleriyle kadrosunu takviye etti. Baf Ülkü Yurdu Mehmet Göktaş'a imza attırdı. Dumlupınar, Hamitköy'den Ender'e imza attırdı.

Futbolda ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 21 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.