Son gülen Mormenekşe oldu

Mormenekşe’nin ilk devresini 3-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci devresinde Gönyeli skoru 3-3 yapmasına karşın son dakikalarda Mormenekşe’nin 2 golüne engel olamayarak sahadan 5-3 mağlup ayrılarak liderden uzaklaştı. Mormenekşe ise play off iddiasını artırdı

Stad: Mormenekşe Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, Özal Çağlayan

Mormenekşe: Gökhan, Hüseyin, Ahmet, Nasuh, Rıdvan, Ali, Can, Burak (Rifat), Sabri (Gökay), Furkan(Turgut)

Gönyeli: Kemal, Şevket(Hasan Uğur), Talat, Mehmet, Kadir (Coşkun), Alattin, Özgür (Kahraman), Raif, Velat, Sabri, Tacettin.

Goller: Dk. 3 Furkan, Dk. 27 Sabri, Dk. 34 Burak, Dk. 90 Nasuh, Dk. 90+3 Gökay(Mormenekşe), Dk. 67 ve 81 Tacettin, Dk. 85 Talat (Pen.)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in zirve mücadelesi veren iki ekibi Mormenekşe ile Gönyeli arasında adeta gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Mormenekşe 5-3 kazanarak üst sıralar için önemli bir adım attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Mormenekşe oldu.

Dk. 3 Mormenekşe atağında Gönyeli ceza alanı içinde topla buluşan Furkan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 27 Gönyeli ceza sahası içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Sabri topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Dk. 34. Mormenekşe’nin sağ kanattan Emre ile gelişen atağında arka direkte bulunan Burak’a yaptığı ortada Burak kafayla topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

İkinci devreye konuk Gönyeli baskılı başladı.

Dk. 60 Gönyeli atağında Mormenekşe ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Raif’in plase vuruşunda kaleci Gökhan topu direk dibinde iki hamlede kontrol etti.

Dk. 67 Gönyeli’nin sağ kanattan gelişen atağında Velat’ın ortasında ceza sahası içinde boş pozisyonda kalan Tacettin ayağının içiyle güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk. 81. Yine sağ kanattan gelişen Gönyeli atağında ceza saha içine kaldırılan topu arka direkte kontrol eden Tacettin önünü boşaltarak plase bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturdu. 3-2

Dk. 85 Gönyeli orta sahasından Mormenekşe ceza sahası içine doldurulan topa yükselen Hasan’ın kafayla indirmeye çalıştığı top Rıdvan’ın eline çarptı. Hakem Mehmet Sezener penaltıyı gösterdi. Penaltıyı kullanan Talat golü atarak skoru 3-3 yaptı.

Dk. 90 Mormenekşe atağında sağ kanatta Ali Bayır’ın ortasında Turgut’un aşırdığı topa Nasuh kafayla dokunarak ağlara göndererek skoru 4-3 yaptı.

Dk. 90+3 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında topla Gönyeli ceza alanına giren Rıdvan geriye bıraktığı topla buluşan Ali Bayır müsait pozisyonda bulunan Gökay’ı gördü. Gökay’da çalımlarla defanstan sıyrılarak topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 5-3