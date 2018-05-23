Son gülen, iyi güler

Gençlerbirliği, Play-Out son karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü'nü mağlup ederek, sıkıntılı geçen sezonun sonunda K-PET Süper Lig'de kalmayı başardı

Stad : Dr.Fazıl Küçük stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşiçi, Ferhat Tuna, Hakan Ünal

Mağusa Türk Gücü: Uygar Üngör, Mehmet Gürlü, Erol Adem, Adil Uçar, Yusuf Beyazi, Nevzat Duran, Aziz Duran, Sami Ergazi (Dk.22 Halil Turan ), Yasin Kurt, Emre Özsin, Arif Uysal

Gençler Birliği: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Kadir Erol, Sinan Öğüt, Emir Dolu, Saddam, Berk Kaya (Soner Dk.62), Hasan Sarıoğlu, Mehmet Koyuncu, İbrahim Köse, Tonbara

Goller: 69. Dk Emir (Kendi Kalesine) (MTG), Mehmet Koyuncu (Dk.22), Emir Dolu (dk. 44) (Gençlerbirliği),

Gençlerbirliği, Play-Out üçüncü karşılaşmasında kümede kalmayı iki maç öncesinde kesinleştiren Mağusa Türk Gücü'nü mağlup ederek, play out grubunu lider tamamlayıp, K-PET Süper Lig'de kalmayı başardı.

Dk.8:Tonbara'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dk.18: Savunma arkasına atılan top Mehmet Koyuncu kaleci ile karşı karşıya aşırtma vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dk.22: Sol kanattan Tonbara getirdi yerden arka direğe ortasında Mehmet Koyuncu topu ağlar ile buluşurdu.0-1

Dk.30.Sağ caprazdan ceza sahaına giren Ahmet Kara vuruşu yerden Mehmet Gürlü çıkardı.

Dk.32.Saddam ara pasında Tonbara vurdu fakat kaleci Uygar kurtardı.

Dk.44:Tonbara ceza sahasına girerdi ve kaleci Uygar’ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı gösterdi.Kazanılan penaltıyı Emir Dolu gole çevirdi.0-2

Dk.49:Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Halil Turan vurdu fakat kaleci Ali çıkardı.

Dk.69:Erol’un ortasında ceza sahası içinde Emir ve kaleci arasında kalan top son olarak Emir’e çarptı ve top kendi ağlarıyla buluştu.1-2

Karşılaşma 2-1 Gençler Birliği’nin üstünlüğü ile sona erdi.