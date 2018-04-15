Son gülen, iyi güler

Akova, uzun süre geride götürdüğü maçın son 5 dakikasında bulduğu gollerle bire bir rakibi Mehmetçik’i deplasmanda mağlup ederek, hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Hakemler: Osman Özpaşa, Serkan Durmaz, Halil Erdem Canaloğlu, Yusuf Bakar Akova: Dervis Osum, Jafrey Makoti, Süleyman Türker, Eray Vudalı, İrfan Boşnak, Berhan Celme, Aşkın Kavaklı, George Louka, Salih Kaplan, Phılıppos Vakhos, Hüseyin Özbilen, (Ali İmam dk 57) (Cemil Awwad dk 45) (Hasan Ankaralı 63) Mehmetçik: Cengiz Arapbayram, Ugurcan Başayak, Çagrı Sarpoglu, Murat Abuzek, Barış Dag, Mustafa İnanc, Barkın Köse, Halil Türen, Feridun Sungur, Mahmut Amasyalı, Süleyman Dayı ( Mustafa Alp dk 75) (Enver Aydınsoy dk 68) ( Emir Yıldız dk 29) Goller: 14 dk Mahmut Amasyalı, 85 dk İrfan Boşnak, 90 dk Cemil Awwad K-Pet Birinci Lig’de Akova 1-0 geriye düştüğü maçta, Mehmetçik’i, son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk Akova maça daha etkili başlamasına rağmen erken toparlanan Mehmetçik, golü bulan taraf oldu. Dk 10 Kullanılan frikikte Jefreey’in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dk 14 Sağ kanattan gelişen atakta Mahmut’un şutunda top ağlarla buluştu. 1-0 İkinci yarıda baskısını arttıran Akova dk 85’te Aşkın’ın ortasında İrfan’ın kafa vuruşu ile skoru eşitledi. Dk 90’da kullanılan frikikte usta ayak Cemil Awwad skoru 2-1 yaparak kritik galibiyeti getirdi.