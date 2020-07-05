Son gülen iyi güler

Göçmenköy,Düzkaya karşısında son bölümüne geride girdiği maçı son dakika golüyle kazanarak play out hattına inmekten kurtulurken, galibiyeti koruyamayan Düzkaya, düşme hattında kaldı.Göçmenköy’ün golleri yabancı futbolcularından, Düzkaya’nın golleri yerli futbolcularından geldi

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, Mustafa Torun

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Rifat Kanıöz, Lawal Murtadah, Reşit Erişik, Kadir, Kenneth

John Okolı, Ahmet Hatay, Mevlüt Önal, Rahmi Çelik, Erol Aksunlar

Düzkaya: Ali Karal, Okan Kibar, Talat Dağer, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Can Temel, Salih Zencirkıran, Bekir Yıldız, Uğur Balkan, Kaho Yannıck, Yunus Kalaycı, Erhan Ş Kendirci

Goller: Dk.3 Lawal Murtadah, Dk.37 Kenneth, Dk.74 John Okoli (P), Dk.90 Kenneth (Göçmenköy), Dk.34 Ahmet Can, Dk.42 Erhan Kendirci, Dk.46 Yunus Kalaycı (Düzkaya)

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında 11’nci sıradaki Göçmenköy 15’nci sırada yer alan Düzkaya’yı konuk etti.

İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı geriden gelerek 4-3 kazanan Göçmenköy’ün gollerini Lawal, Kenneth (2) ve penaltıdan John kaydederken Düzkaya’nın golleri Ahmet Can, Erhan ve Yunus’tan geldi. Bu skorla Göçmenköy puanını 33’e çıkararak 2 sıra birden ilerleyip 9’unculuğa yükseldi. Düzkaya ise 21 puanda kaldı.