Son gülen iyi güler

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, Mustafa Torun
Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Rifat Kanıöz, Lawal Murtadah, Reşit Erişik, Kadir, Kenneth
John Okolı, Ahmet Hatay, Mevlüt Önal, Rahmi Çelik, Erol Aksunlar
Düzkaya: Ali Karal, Okan Kibar, Talat Dağer, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Can Temel, Salih Zencirkıran, Bekir Yıldız, Uğur Balkan, Kaho Yannıck, Yunus Kalaycı, Erhan Ş Kendirci
Goller: Dk.3 Lawal Murtadah, Dk.37 Kenneth, Dk.74 John Okoli (P), Dk.90 Kenneth (Göçmenköy), Dk.34 Ahmet Can, Dk.42 Erhan Kendirci, Dk.46 Yunus Kalaycı (Düzkaya)
K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında 11’nci sıradaki Göçmenköy 15’nci sırada yer alan Düzkaya’yı konuk etti.
İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı geriden gelerek 4-3 kazanan Göçmenköy’ün gollerini Lawal, Kenneth (2) ve penaltıdan John kaydederken Düzkaya’nın golleri Ahmet Can, Erhan ve Yunus’tan geldi. Bu skorla Göçmenköy puanını 33’e çıkararak 2 sıra birden ilerleyip 9’unculuğa yükseldi. Düzkaya ise 21 puanda kaldı.