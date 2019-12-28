Son gülen iyi güler

Çetinkaya, konuk olduğu Mesarya karşısında normal sürede 3-1, uzatma dakikalarında 4-3 geriye düşmesine rağmen maçı 5-4 kazanmayı başardı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda, K-PET Süper Lig ekibi Çetinkaya, K-PET Birinci Lig lideri Mesarya karşısında turu uzatmalarda geçti.

Çetinkaya, Mesarya karşısında oldukça zorlanmasına rağmen, Mustafa Yaşinses ile 2 kez penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta rakibini mağlup ederek ilk turu geçip, ikinci tura yükseldi.

Fehim Dayı'nın yönettiği 100. Yıl Stadındaki maçta Çetinkaya, Mesarya karşısında normal sürede 3-1 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalarda bulduğu golle uzatmalara taşımayı başardı. Çetinkaya, uzatmalarda da geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı.

Maçın ilk devresi Arda Sözcü'nün penaltı golüyle 1-0 Mesarya üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devrede Mesarya Orhan Kalaycı ve penaltıdan Arda Sözcü ile goller bulurken, Mustafa Yaşinses ile gelen 2 Çetinkaya golü maçı uzatmaya taşıdı. 3-3

Uzatma dakikalarında da öne geçen taraf Mesarya oldu. 4. golü atan Okan Göktürk, 106. dakikada kırmızı kart gördü. Amani ile 3-3'ü bulan Çetinkaya rakibinin 10 kişi kalmasından yararlanarak Amani ile 1 gol daha bulup maçı 4-3 kazandı.