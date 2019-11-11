Son gülen, iyi güler

Stad: Halil Kartal Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Sertan Alkın, Necmi Bulut

Maraş: Cenkay, Emre, Aziz Topel, Yavmi (Ali Çil), Cenker, Yıldıray (Gökhan), Yekta (Emre Uysal), Mustafa, Oğuz, Süleyman, Tahsin

Lapta: Emrah, Kemal (Doğukan), Süleyman, Yusuf, Göksel, Ramazan (Özgür), Mustafa (Batuhan), Selçuk, Hasan, İsmail, Ömer

Goller: Dk.29 Süleyman Bayır, Dk.90 Ali Çil (Maraş) – Dk.32 Kemal Göktaş (Lapta)

K-Pet Birinci Lig’in 9. haftasında Maraş konuk ettiği Lapta’yı son dakika golü ile 2-1 mağlup etti.

Maraş ile Lapta Necip Halil Kartal Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı ilk devresini 1-0 önde tamamlayan Maraş, devre bitmeden beraberlik golünü kalesinde görürken, son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Maraş’a galibiyeti getiren golleri kaptan Süleyman Bayır ve ikinci devrede oyuna giren Ali Çil kaydetti. Lapta’nın tek golünü kaptan Kemal Göktaş attı. Bu galibiyetin ardından Maraş puanını 17 yaparken üst sıralaarı zorlamaya devam etti. Lapta ise 12 puanda ve orta sıralarda kaldı.