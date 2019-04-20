Son gülen iyi güler

Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşısında 2 kez geriye düştüğü, ölüp ölüp dirildiği maçı kazanarak, lider Yenicami'yi takibini sürdürdü. Maçın 5 golü de ikinci devrede geldi

Yer: Güzelyurt Zafer Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Olgun Canik, Serkan Durmaz

BÜY: Erdoğan, Fikri, Erdinç, Mehmet, Metin (Dk.4 Onur), Hasan Sedatgil (Dk.89 Türbay), İbrahim, Azat, Hafız, Joseph, Mustafa (Dk.69 Hasan Bucak)

MTG: Yusuf, Mehmet Erol, Halil Uçar (Dk.40 Yusuf), Michael, Yasin, Mehmet Gürlü, Adil, Dinopeter, Halil Turan, Uğur (Dk.46 Sadık), Peter

Goller: Dk.50 Hafız, Dk.71 Azat (BÜY) – Dk.62 (kk) İbrahim Hatay, Dk.74 Peter, Dk.75 Dinopeter (MTG)

Niyazi ERGÜLEN

K-Pet Süper Ligin 27. haftasında zirve takipçisi Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı kazanarak, lider Yenicami'yi takibini sürdürdü.

Mağusa Türk Gücü, deplasmandan çok kritik bir 3 puan kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Baf Ülkü Yurdu ise play-out hattında kalmaya devam etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta ev sahibi ekip 50. dakikada Hafız’ın golüyle üstünlüğü yakaladı. 1-0 62’de duran topta Obide’nin karambol içerisinde vurduğu top İbrahim Hatay’ın ters vuruşuyla ağlarla buluştu ve skor 1-1’e geldi. 71’de Azat oldukça dar bir açıdan güzel bir vuruşla Baf’ı yeniden geçirdi. 2-1

Mağusa Türk Gücü son bölümde yüklenirken, sahneye Peter çıktı ve 74’te sağ çaprazdan çok güzel bir gol atarak bir kez daha skoru eşitledi. 2-2

Baf Ülkü Yurdu savunması baskı sonrasında panikleyerek hatalar yapmaya başlarken 75'te Yasin’in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Dinopeter takımını öne geçirirken skoru belirledi. 3-2