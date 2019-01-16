Son dakika: Tüm liglerdeki bu haftaki maçlar ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu hafta sonu oynanaması gereken tüm maçların ertelendiğini duyurdu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuru şöyle:

"Bir süredir ülkemizi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle, stadlarımız ve antrenman sahalarımız yağışlardan ciddi şekilde etkilendiğinden, KKTC Spor Dairesi ile yapılan istişare sonucunda 2018-2019 futbol sezonunun 2. devresindeki tüm programının (Kupa maçları ve BTM Liginin bu haftaki maçları dahil omak üzere) 1 hafta ileriye alındığı tüm spor kamuoyuna duyurulur."