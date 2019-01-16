banner255
4 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
17 0
 
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
12 0
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
161 0
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
41 0
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
11 0
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
88 0
banner82

Son dakika: Tüm liglerdeki bu haftaki maçlar ertelendi

banner27

banner210
Son dakika: Tüm liglerdeki bu haftaki maçlar ertelendi
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu hafta sonu oynanaması gereken tüm maçların ertelendiğini duyurdu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuru şöyle:

"Bir süredir ülkemizi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle, stadlarımız ve antrenman sahalarımız yağışlardan ciddi şekilde etkilendiğinden, KKTC Spor Dairesi ile yapılan istişare sonucunda 2018-2019 futbol sezonunun 2. devresindeki tüm programının (Kupa maçları ve BTM Liginin bu haftaki maçları dahil omak üzere) 1 hafta ileriye alındığı tüm spor kamuoyuna duyurulur."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.