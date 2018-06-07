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Son dakika: Millilerimiz finalde

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Son dakika: Millilerimiz finalde
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Londra'da oynanan CONIFA 2018 Dunya Kupası'nda yarı finalde Padania ile karşılasan A Milli Futbol Takımımız maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı

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