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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ancak mücadele 55'inci dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. 

Maçın 55'inci dakikasında Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti. Güneş kafasına gelen madde nedeniyle yere yığıldı.  

Yaşanan arbede sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş ve siyah beyazlı oyuncular ile birlikte maçın hakemleri soyunma odasına girdi. 

Daha sonra hakem Mete Kalkavan, maçı tatil ettiğini duyurdu.

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