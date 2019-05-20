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Son 12 sezona Türk damgası

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Süper Lig'de 61 sezonun 26'sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu

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Son 12 sezona Türk damgası
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Spor Toto Süper Lig'de 61. sezonun şampiyonu Galatasaray oldu.

Sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 22. kez bu başarıyı tekrarlarken, organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan ekip unvanını da sürdürdü.

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15, Trabzonspor'un 6 ve Bursaspor'un da 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 61. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.

Terim zirvede

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kezle Ahmet Suat Özyacı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türk teknik adamlar son 12 sezona damga vurdu

Süper Lig'de 61 sezonun 26'sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe,2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray şampiyon tamamladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico oldu.

Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon      

Şampiyon       

Teknik Direktör                           

Ülkesi

1959

Fenerbahçe

Ignace Molnar

Macaristan

1959-60

Beşiktaş

Andreas Kutik

Macaristan

1960-61

Fenerbahçe

Laszlo Szekelly

Macaristan

1961-62

Galatasaray

Gündüz Kılıç

Türkiye

1962-63

Galatasaray

Gündüz Kılıç

Türkiye

1963-64

Fenerbahçe

Miroslav Kokotovic

Yugoslavya

1964-65

Fenerbahçe

Oscar Hold

İngiltere

1965-66

Beşiktaş

Ljubisa Spajic

Yugoslavya

1966-67

Beşiktaş

Ljubisa Spajic

Yugoslavya

1967-68

Fenerbahçe

Ignace Molnar

Macaristan

1968-69

Galatasaray

Tomislav Kaloperovic

Yugoslavya

1969-70

Fenerbahçe

Trian Ionescu

Romanya

1970-71

Galatasaray

Brian Birch

İngiltere

1971-72

Galatasaray

Brian Birch

İngiltere

1972-73

Galatasaray

Brian Birch

İngiltere

1973-74

Fenerbahçe

Waldir Pereira "Didi"

Brezilya

1974-75

Fenerbahçe

Waldir Pereira "Didi"

Brezilya

1975-76

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1976-77

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1977-78

Fenerbahçe

Tomislav Kaloperovic

Yugoslavya

1978-79

Trabzonspor

Özkan Sümer

Türkiye

1979-80

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1980-81

Trabzonspor

Özkan Sümer

Türkiye

1981-82

Beşiktaş

Dorde Milic

Yugoslavya

1982-83

Fenerbahçe

Branko Stankovic

Yugoslavya

1983-84

Trabzonspor

Ahmet Suat Özyazıcı

Türkiye

1984-85

Fenerbahçe

Todor Veselinovic

Yugoslavya

1985-86

Beşiktaş

Branko Stankovic

Yugoslavya

1986-87

Galatasaray

Jupp Derwall

Almanya

1987-88

Galatasaray

Mustafa Denizli

Türkiye

1988-89

Fenerbahçe

Todor Veselinovic

Yugoslavya

1989-90

Beşiktaş

Gordon Milne

İngiltere

1990-91

Beşiktaş

Gordon Milne

İngiltere

1991-92

Beşiktaş

Gordon Milne

İngiltere

1992-93

Galatasaray

Karl Heinz Feldkamp

Almanya

1993-94

Galatasaray

Rainer Hollmann

Almanya

1994-95

Beşiktaş

Christoph Daum

Almanya

1995-96

Fenerbahçe

Carlos Alberto Parreira

Brezilya

1996-97

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

1997-98

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

1998-99

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

1999-00

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

2000-01

Fenerbahçe

Mustafa Denizli

Türkiye

2001-02

Galatasaray

Mircea Lucescu

Romanya

2002-03

Beşiktaş

Mircea Lucescu

Romanya

2003-04

Fenerbahçe

Christoph Daum

Almanya

2004-05

Fenerbahçe

Christoph Daum

Almanya

2005-06

Galatasaray

Erik Gerets

Belçika

2006-07

Fenerbahçe

Arthur Antunes Coimbra "Zico"

Brezilya

2007-08

Galatasaray

Cevat Güler

Türkiye

2008-09

Beşiktaş

Mustafa Denizli

Türkiye

2009-10

Bursaspor

Ertuğrul Sağlam

Türkiye

2010-11

Fenerbahçe

Aykut Kocaman

Türkiye

2011-12

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

2012-13

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

2013-14

Fenerbahçe

Ersun Yanal

Türkiye

2014-15

Galatasaray

Hamza Hamzaoğlu

Türkiye

2015-16

Beşiktaş

Şenol Güneş

Türkiye

2016-17

Beşiktaş

Şenol Güneş

Türkiye

2017-18

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye

2018-19

Galatasaray

Fatih Terim

Türkiye
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