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Solkanat, kanatlandırır

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Mehmet Solkanat yönetiminde ilk maçına çıkan Lefke, Karadağ’da konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu farklı yenerek ligde rahatlarken, play out tehlikesinden kurtuldu

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Solkanat, kanatlandırır
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STAD: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Emre Çevikdal

Lefke: Mehmet Özeralp, Yakup, Aykut, Ali , Bidemi (Yusuf) Mehmet Volkan, Semih (Kaan) Candy ,Yılmaz ,Emeka (Mustafa) Kasım

BÜY: Erdoğan ,Fikri (Hasan) Lawal ,İbrahim (Hasan) Konkoni, Ahmet ,Joseph ,Erdinç (Mustafa) Azat ,Mehmet ,Berk

Goller: Dk 11, 31 ve 84 Candy, Dk 51 Kasım (Lefke)

K-PET Süper Ligde 26. haftanın kapanış maçında Lefke ile Baf Ülkü Yurdu, Batı derbisinde 16 Ağustos Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Karşılaşmaya yeni teknik direktörü Mehmet Solkanat yönetiminde çıkan Lefke, her 2 devrede attığı ikişer golle maçı 4-0’lık skorla kazandı. Lefke’de Candy hat-trick yaparken, takımın diğer golünü Kasım attı.

Ligde son dört haftaya girilirken Lefke puanını 40 yaparken, ligde rahat bir konuma gelirken, Play-out dışında kalmayı garantiledi. Play-out hattında kalan Baf Ülkü Yurdu ise 30 puanda kalarak sıkıntılı bölgede kaldı.

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