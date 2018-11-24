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Solari’li Real Madrid’e Eibar şoku

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Real Madrid, Eibar'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve rakibine karşı tarihindeki ilk mağlubiyetini aldı

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Solari’li Real Madrid’e Eibar şoku
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Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Eibar'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve rakibine karşı tarihteki ilk galibiyetini aldı.

5-1'lik El Clasico hezimetinin ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da kazanan Madrid, 20 puanla 6. sırada kaldı.

Julen Lopetegui ile yolların ayrılmasının ardından Madrid ekibinin başına geçen Santiago Solari, eflatun-beyazlılardaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, bu sezon La Liga'da bordo mavili ekiplere karşı oynadığı 3 maçı da kaybetti. (Real Madrid 1-2 Levante, Barcelona 5-1 Real Madrid, Eibar 3-0 Real Madrid

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eibar, Escalante'nin 18. dakikada attığı golle Real Madri karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının ilk dakikalarındaki Madrid baskısını kıran Eibar, Enrich'in 52. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

2. golün sahibi Enrich, bu golden 5 dakika sonra Kike'yi golle buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eibar, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Etiketler; #Real Madrid
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