Solari’li Real Madrid’e Eibar şoku

Real Madrid, Eibar'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve rakibine karşı tarihindeki ilk mağlubiyetini aldı

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Eibar'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve rakibine karşı tarihteki ilk galibiyetini aldı.

5-1'lik El Clasico hezimetinin ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da kazanan Madrid, 20 puanla 6. sırada kaldı.

Julen Lopetegui ile yolların ayrılmasının ardından Madrid ekibinin başına geçen Santiago Solari, eflatun-beyazlılardaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, bu sezon La Liga'da bordo mavili ekiplere karşı oynadığı 3 maçı da kaybetti. (Real Madrid 1-2 Levante, Barcelona 5-1 Real Madrid, Eibar 3-0 Real Madrid

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eibar, Escalante'nin 18. dakikada attığı golle Real Madri karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının ilk dakikalarındaki Madrid baskısını kıran Eibar, Enrich'in 52. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

2. golün sahibi Enrich, bu golden 5 dakika sonra Kike'yi golle buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eibar, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.