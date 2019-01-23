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Siyaseti kulüpten uzaklaştıracağız

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Siyaseti kulüpten uzaklaştıracağız
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Necati KÜLAHLILAR 
Gönyeli taraftar grubu Red and White grubunun dün akşam Gönyeli Spor Kulübü ile işbirliği içinde organize ettiği rakı gecesi Eski Konak Meyhanesi'nde gerçekleştirildi.
Gecede konuşma yapan Red and White grubu lideri Oğuz Kulan, siyaset ve siyasi partiler nedeniyle kulübün kötü günler yaşadığına işaret ederken, kulübün eski günlerine dönmesi için siyaseti ve siyasi partileri kulüpten uzaklaştıracaklarına vurgu yaptı. 
Oğuz Kulan, 4 kişiyle yola çıkan gruplarının 30 kişiye ulaştığını da vurgularken, camia ve taraftarın da kulübe olan ilgisinin artmaya başladığını belirtti.

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