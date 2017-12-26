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"Sivri’nin imzası büyük bir motivasyon olmalı"

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Galatasaray Kulübü ile profesyonel sözleşmeye imza atan Ahmet Sivri’ye ilk tebrik Hüseyin Cahitoğlu’ndan geldi

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"Sivri’nin imzası büyük bir motivasyon olmalı"
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Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Galatasaray Spor Kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Ahmet Sivri’yi kabul ederek tebrik etti.

Ahmet Sivri’nin atmış olduğu imzanın ülke adına onur ve başarı olduğunu belirten Hüseyin Cahitoğlu, bu başarının ülkedeki gençlere büyük bir motivasyon ve örnek olmasını temenni etti. Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yoğun temposundan dolayı kendisi ile bir araya gelemeyeceğini Ahmet Sivri’ye aktaran Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Ahmet Sivri’ye her türlü desteği bu başarılı süreçte vereceğini belirtti.

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