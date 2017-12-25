Sivri’den, Galatasaray’a profesyonel imza

Yenicami alt yapısından yetişen Ahmet Sivri, Galatasaray alt yapısındaki 6 aylık sürede gösterdiği başarılı performans sonrasında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri’nin imza töreninde menejeri Tekin Birinci de yer aldı

İrfan UĞUZ

Türkiye Süper Lig’nin en önemli ekiplerinden Galatasaray'da ilk imza geldi. Sarı-Kırmızılı takım, U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı oyuncu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile menejeri Tekin Birinci’nin de yer aldığı törenle, profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı. U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon başında Yenicami’den U19 Takımı kadrosu için denenmek üzere davet alan Ahmet Sivri, kısa sürede kendisini gösterirken etkili son vuruşları ile ön plana çıktı. Ahmet Sivri, U21 Takımı’na alındıktan kısa süre sonra ise Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla Hasan Ecer ve Sinan Vardar tarafından Galatasaray alt yapı önerilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ahmet Sivri şunları paylaştı:

"6 aydır formasını gururla temsil ettiğim Galatasaray ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme, dostlarıma, akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin Birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bana güvenen,inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu daha başlangıçtır. Aslolan daima Galatasaray’dır."