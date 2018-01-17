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Sivri yine yedek başladı

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Sivri yine yedek başladı
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Mart ayındaki 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan Türkiye U19 Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan temsilcimiz Ahmet Sivri, Portekiz U19 Milli Takımı ile deplasmanda oynanan ikinci maçta da az süre aldı.

Türkiye U19 Milli Takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Lizbon Futbol Merkezi'nde oynanan karşılaşmada rakibine 4-0 mağlup olurken, Portekiz'in gollerini 35. dakikada penaltıdan Jose Gomes, 44. dakikada Queiros, 70. dakikada Moura ve 80. dakikada Trincao kaydetti. Ahmet Sivri, 85. dakikada skor 4-0 iken Alpay Çelebi’nin yerine oyuna girdi.

Türkiye U19 Milli Takımı, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü de rakibiyle bir özel maç daha oynamış ve karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

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