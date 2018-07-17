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Sivri, PSV Eindhoven’a karşı

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Sivri, PSV Eindhoven’a karşı
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Montrö kentinde geçtiğimiz gün başlayan hazırlık kampında sarı-kırmızılı takım, bugün Hollanda'nın ünlü kulübü PSV Eindhoven, ile hazırlık maçı oynayacak.

Antrenmanlarda oldukça hırslı çalışan temsilcimiz Ahmet Sivri’nin de bu maçta, Fatih Terim tarafından oynatılması bekleniyor. Ahmet Sivri oynadığı ilk hazırlık maçında başarılı bir performans sergilemişti. Bu arada Ahmet Sivrili Galatasaray, 21 Temmuz Cumartesi günü ise Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşmaya da taraftar alınacak.

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