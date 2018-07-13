Sivri, İsviçre'de sivriliyor

Galatasaray'da forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Galatasaray'ın İsviçre kampında oynadığı ilk hazırlık maçında forma giydi. Fatih Terim tarafından şans verilen genç futbolcu Ahmet, Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 kazandıkları maçtaki performansı ile beğeni topladı.
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