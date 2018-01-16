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Sivri artık Türk Milli

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Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Portekiz ile Türkiye arasında Portekiz’de oynanan hazırlık maçında Türkiye U19 Milli Takımı forması giydi

Sivri artık Türk Milli
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Galatasaray U21 Takımında forma giyen ve Mart ayındaki 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan Türkiye U19 Milli Takımı’na seçilen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Portekiz ile Türkiye arasında Portekiz’de oynanan hazırlık maçında forma giydi. 

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan genç oyuncu, mücadelenin son bölümlerinde teknik adam tarafından sahaya sürdü. Ahmet Sivri’nin, Kerem Atakan Kesgin’in yerine 90. dakikada oyuna girdiği mücadeleyi 2-1 kaybeden Türkiye U19 Milli Takımı, rakibiyle bugün yeniden karşı karşıya gelecek.

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