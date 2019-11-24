Sivasspor zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'in 12. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Deplasman ekibi Sivasspor sahadan 4-1 galip ayrılarak liderlik koltuğunu devraldı

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı DG Sivasspor 4-1 kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında konuk ekip Fernando ile 1-0 öne geçti. 44'te ev sahibi takımdan PedroHenrique beraberliği sağladı. Ardından 70. dakikada Emre Kılınç, Sivasspor'un ikinci golünü kaydetti. 74 ve 90+4. dakikada ise Erdoğan Yeşilyurt attı: 1-4

Bu sonuçla lig sonuncusu Kayserispor 7 puanda kalırken üst üste 4. maçını da kazanan DG Sivasspor puanını 24'e yükselterek bir gün sonra zirveyi Trabzonspor'dan aldı.

GOL 24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden FernandoAndrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1

GOL 44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'daPoulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor'un kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Ceza yayı içinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

90+4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4