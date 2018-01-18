Sivasspor, Robinho ile görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, transfer çalışmalarının devam ettiğini, Brezilyalı futbolcu Robinho ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Aybaba, "Biliyorsunuz bunlarla ilgili yönetimimize raporu verdik, onlar çalışıyor. Devre arası iyi, oynayan oyuncu bulma konusunda sıkıntı var. Onlar da değerlendiriyor. Herhalde birkaç gün içerisinde 1-2 oyuncu ile ilgili transfer gerçekleşmiş olacak." dedi.

"ROBİNHO, SAİVET VE TUNAY TORUN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Basında bazı isimlerin Sivasspor ile anıldığının belirtilmesi üzerine Aybaba, "Onlara yakın isimler, onların dışında pek fazla isim yok zaten. Zorlanıyoruz, devre arası transfer kolay değil. Robinho ile ilgili görüşüyorlar, İngiltere'den Saivet ile ilgili görüşüyorlar, birkaç yerli oyuncu var. Tunay Torun ile görüşüyorlar, görüşmeler yapıyorlar." diye konuştu.

Aybaba, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Futbolcularının ilk yarının coşkusunu kampa da yansıttığını aktaran Aybaba, "Çok iyi çalıştılar ve arkadaşlıklarını pekiştirdiler, iyi antrenmanlar yaptık. İlk yarının verdiği büyük coşkuyla ikinci yarıya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Aybaba, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk maçlar her zaman zor olur, adaptasyon dönemini iyi geçirip burada iyi konsantre olmak lazım. Arkadaşlar o görüntüyü veriyor, kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk yarıyı galibiyetle bitirmiştik, o nedenle bu maç bizim için çok önemli. Başlangıç için de önemli, kaldığımız yerden devam etme anlamında da önemli. Bu maçı iyi oynayarak, ilk yarıdaki tempomuzu devam ettirerek kazanmak istiyoruz."

Taraftarları hafta sonu oynanacak karşılaşmaya davet eden Samet Aybaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarı artarak bekliyoruz, keyif vermek istiyoruz. Oyuncular da aynı şeyi istiyor. Gelsinler, onların desteğiyle hem biz işimizi daha iyi yapalım, hem de sahadaki futbolcu işini iyi yapsın. Onlar da bundan esinlenerek daha iyi işler yapsın. Hepimiz mutlu olalım, şehir de mutlu olsun. Futbol adına da bir şeyleri Türkiye'de iyi yapan illerden, takımlardan biri olalım."