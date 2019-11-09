Sivasspor liderlik koltuğuna oturdu

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma ev sahibi Sivasspor konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Mücadelede ilk gol 80. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Maçın sonucunu belirleyen golü 89'da Hakan Arslan attı.

Karşılaşmada konuk ekipten Levan Shengelia 8'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran DG Sivasspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

10. dakikada Fernando'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

32. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

37. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere güçlükle çeldi.

58. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında, Yatabare'nin indirdiği topa arka direkte Emre Kılınç'ın vuruşu sonrası meşin yuvarlağa savunmada Diagne elle müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan, yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterirken, VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirlendi. Hakem Kalkavan, penaltı kararını ve Diagne'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşun yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

83. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın pasında ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu. 2-0.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.