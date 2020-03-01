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Sivasspor ikinci yarıda açıldı

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Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti

Sivasspor ikinci yarıda açıldı

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un golleri 69. dakikada Hakan Arslan ve 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1'de Yatabare'den geldi.

MKE Ankaragücü'nde Milos Stanojevis maçın 36. dakikasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 74. dakikasında MKE Ankaragücü'nde Ricardo Friedrich'in penaltı vuruşunda Sivasspor kalecisi Samassa gole izin vermedi.

Bu sonuçla geçen haftada Gençlerbirliği'nde 1-0 yenilen MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı. Ligin 23. haftasında Alanyaspor'u mağlup eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor 48 puana yükseldi.

Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.

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