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Sivasspor'da flaş ayrılık

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Sivasspor'da flaş ayrılık
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp tesislerinde takımla son antrenmanına çıkan teknik direktör Tamer Tuna, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor'un sezon başından itibaren futbol ve oyun anlamında iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

Anlayış, yapı, fikir olarak iyi bir yerde görev aldığını aktaran Tuna, "Dünkü maçın öncesinde takımın menfaati adına bazı fikirlerimiz vardı. Futbolun Türkiye'deki bazı gerçekleri, sonuç ya da taraftar mutluluğu, dün yaşanan 2 dakikalık süreçteki memnuniyetsizlik hem Sivasspor'un geleceği hem de kendi mutluluğum adına fikir alışverişlerinde bulunduk. Burada bir değişime ihtiyaç olduğunu öngördük. Bugün takımla vedalaşma antrenmanı oldu." şeklinde konuştu.

Sivasspor'un ekonomik anlamda iyi olduğunu ve şehrin kendilerine destek verdiğini vurgulayan Tuna, "Futbol böyle, bazen kulüplerin ve hocanın da değişime ihtiyacı olabiliyor. 8 yıllık antrenörlük hayatımda bugüne kadarki süreç ve bugünkü karar, benim de Sivasspor'un da geleceği adına önemlidir." ifadelerini kullandı.

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