Sivasspor bir yara daha aldı

Geçen hafta Hes Kablo Kayserispor'a evinde mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu hafta da Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikle Kasımpaşa'nın da 5 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu

Süper Lig'in 30. haftasına Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Kasımpaşa'da maçın 62. dakikasında Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü. Demir Grup Sivasspor'un 77. dakikada Arouna Kone ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ligde üst üste 3 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor 54, 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 36 puana yükseldi. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.