Sivas’ın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig’in 17. Haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Göztepe’yi Yatabare’nin golüyle 1-0 geçerek üç puanın sahibi oldu

Süper Lig'de ilk devreyi lider olarak bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor evinde son haftaların çıkış yapan takımı Göztepe’yi ağırladı. İlk yarının golsüz sona erdiği mücadelede Sivasspor 66. Dakikada Yatabare’nin kaydettiği gol ile öne geçti. Bu dakikadan sonra her iki takımda karşılıklı pozisyonlar bulsa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor bu zorlu mücadeleyi kazanmasını bildi.

Bu sonuçla lider Sivasspor puanını 37’ye yükselterek en yakın rakibi M. Başakşehir’le olan 4 puanlık farkı korudu. Göztepe ise 23 puanda kaldı.

MERT HAKAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

Sivasspor'da, Göztepe karşısında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Goiano'nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

49. dakikada Berkan Emir'in soldan ceza alanına ortasında top üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında altı pasa hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle çıkardı.

66. dakikada Sivasspor golü buldu. Fatih Aksoy, Castro'dan kurtardığı topu sağ çaprazda hareketlenen Kone'ye kazandırdı. Kone, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı uzak direğe hareketlenen müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

74. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.